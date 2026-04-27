Народный артист России Александр Зацепин встретился с новосибирцами

Он написал музыку более чем к 120 картинам и мультфильмам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прошла встреча со 100-летним народным артистом и композитором Александром Зацепиным. Мероприятие состоялось 26 апреля в Центре культуры и отдыха «Победа» после специального показа фильма «Кавказская пленница». Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Зрители увидели легендарную комедию на большом экране, а после сеанса пообщались с самим композитором. Его мелодии и песни стали неотъемлемой частью этого фильма и многих других кинолент.

Александр Зацепин родился в Новосибирске в 1926 году. Он написал музыку более чем к 120 картинам и мультфильмам. Его песни исполняли звезды советского экрана и эстрады: Андрей Миронов, Юрий Никулин, Валерий Золотухин, Олег Даль, Олег Анофриев и другие.