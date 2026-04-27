Нижегородский актёр Павел Савинов сыграл в новом сезоне легендарного ситкома

13 апреля на телеканале ТНТ стартовала новая глава легендарного ситкома — «Универ. 15 лет спустя». Впервые со времён оригинального «Универа» в проект вернулись Мария Кожевникова в образе Аллы и герои одноименного спин-оффа Саша и Таня в исполнении Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна. Спустя два года после событий предыдущего сезона жизнь героев франшизы снова меняется. В продолжении проекта принял участие и нижегородский актёр Павел Савинов, сыгравший местного начальника МФЦ. О сериале, съёмках и своём герое он рассказал редакции сайта pravda-nn.ru.
Оказывается, Павел мечтал сыграть в этом сериале и вот — его мечта сбылась.
«Мне было важно прикоснуться к культовому сериалу с таким составом актёров, — поделился артист, — Я всегда считал, что комедийный жанр — это про меня, поэтому сняться в “Универе” было большой мечтой. После утверждённых проб я знал, что иду сниматься в ситкоме — жанре, предполагающем не просто комедийность, а гиперболизированное существование в кадре. Но каково было моё удивление, когда режиссёр Сэм Литовчин попросил от нас бытового исполнения! Поначалу это было сложно для меня, но потом я доверился профессионализму и видению Сэма. Они дают сериалу настоящий шарм и неизменную любовь аудитории», — уверен артист.
Павел признался, что его персонаж совершенно противоположен ему самому, но, тем не менее, он многое от него почерпнул.
«Он — типичный начальник МФЦ, любитель покомандовать, а перед начальством, разумеется, лебезить. Он не похож на меня совершенно. Но думаю, если бы я был отцом, то пару черт почерпнул бы в нём. В основном я взаимодействовал с персонажем Арарата Кещяна — Майклом. Несмотря на его медийность, с ним было приятно работать: чётко, спокойно и профессионально», — отметил артист.
Для него, как и для многих зрителей, сериал — это возможность вспомнить своё студенческое время.
«Сериал любим зрителями из-за ностальгии по общажной жизни, и возвращаются к нему за чувством молодости. Даже я! Взять только моё театральное общежитие: оно воспитало много достойных людей и стало для нас “школой жизни”. А в студенческие годы мы устраивали день Нептуна, обливали друг друга водой из тазов, до утра разговаривали об искусстве и гениальных актёрах, в коридорах жонглировали и репетировали», — вспомнил Павел и признался, что сериал и студенческое время связаны для него и с родными местами.
«В родной город Саров я приезжаю два-три раза в год на недельку — отдохнуть от проблем и московской суеты. А в Нижнем Новгороде я очень люблю Стрелку. В советское время там был речной грузовой порт, мы приходили полюбоваться на слияние великих русских рек Оки и Волги. Только здесь испытываю мощную, светлую и чистую энергию», — поделился воспоминаниями актёр.
В новом «Универе. 15 лет спустя» Майкл и Варя переезжают в Москву, Антон пытается выстроить стабильную жизнь с Мариной и быть отцом для Полины, но появление её биологического отца нарушает привычный порядок. Валя достигает профессионального успеха, что ставит их с Машей отношения под серьёзное давление. А также возвращаются легенды проекта — Кристина и Аллочка (в роли жёсткого и влиятельного игрока). Кузя вступает в настоящее противостояние со «снежной королевой» за пельменный бизнес.
