Двоих 18-летних нижегородцев задержали по делу о дропперстве

Полиция задержала двоих 18-летних жителей Нижегородской области по обвинению в дропперстве (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года 18-летний ранее не судимый безработный житель Балахны предложил сверстнику из Городца за 6 тыс. руб. передать банковскую карту с доступом к личному кабинету. Последний согласился и получил вознаграждение, а балахнинец в свою очередь передал карту третьим лицам за 8 тыс. руб.

Обоим по предъявленному обвинению грозит до шести лет лишения свободы.