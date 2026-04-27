Только 18% петербуржцев готовы проходить собеседования с нейросетью

Только 18% жителей Санкт-Петербурга готовы использовать искусственный интеллект на этапе собеседования. Респонденты отмечают, что применение нейросетей может сделать оценку кандидатов более объективной, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Источник: Коммерсантъ

При этом 43% опрошенных рассматривают ИИ как полезный инструмент для рекрутера, тогда как 30% с осторожностью относятся к идее замены человека алгоритмами.

Полностью пройти интервью с участием только нейросети готовы 17% женщин и 18% мужчин. Допускают частичное использование ИИ почти половина женщин (48%) и 41% мужчин.

«В разрезе возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18−24 лет и 22% опрошенных до 18 лет», — сообщили в hh.ru.