«Комету» из Сочи до Сухума запустят на 3 месяца раньше, чем в прошлом году

Первый рейс «Кометы» Сочи — Сухум запланирован на 15 мая.

Источник: Новая Кубань

Первый рейс скоростной «Кометы» Сочи — Сухум запустят 15 мая — на 3 месяца раньше, чем в 2025 году (август). Об этом сообщил замгендиректора по коммерческой работе «Абхазского морского пароходства» Адамыр Габуния.

В августе прошлого года провели тестовый рейс для отработки процедур. Теперь с опытом и подтвержденным спросом переходят к регулярной работе. Судно будет ходить дважды в неделю — по вторникам и пятницам до октября (последний рейс по погоде).

Билет стоит 2800 рублей. Продажа в кассах портов Сочи и Сухума, а также онлайн. Детали через неделю. Время в пути — 2,5 часа, вместимость — 120 человек (95 пассажиров).