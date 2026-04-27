Умерла Недра Талли Росс, певица группы The Ronettes

Тэлли Росс родилась на Манхэттене в 1946 году. Уже в подростковом возрасте она начала выступать со своими двоюродными сестрами Ронни (урожденной Вероникой Беннетт) и Эстель. За свою карьеру трио выпустило лишь один студийный альбом, но их хиты — Be My Baby, Walking in the Rain, Baby, I Love You и другие — остаются популярными десятилетиями. Be My Baby звучала во многих фильмах, включая «Злые улицы» и «Грязные танцы».