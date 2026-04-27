Умерла Недра Талли Росс, певица группы The Ronettes

Умерла Недра Тэлли Росс, последняя из оставшихся в живых участниц легендарной поп-группы 1960-х The Ronettes. Как пишет The Guardian, певица скончалась в возрасте 80 лет утром 26 апреля в своем доме.
«Примерно в 8:30 утра наша мама Недра Талли Росс ушла домой, чтобы быть с Господом. Она была в безопасности, в своей постели, рядом с семьей, зная, что ее любят. Благодарю Тебя, Господи», — написала в соцсетях дочь певицы Недра К. Росс.
Тэлли Росс родилась на Манхэттене в 1946 году. Уже в подростковом возрасте она начала выступать со своими двоюродными сестрами Ронни (урожденной Вероникой Беннетт) и Эстель. За свою карьеру трио выпустило лишь один студийный альбом, но их хиты — Be My Baby, Walking in the Rain, Baby, I Love You и другие — остаются популярными десятилетиями. Be My Baby звучала во многих фильмах, включая «Злые улицы» и «Грязные танцы».
Группа распалась в 1967 году. После распада коллектива Тэлли Росс продолжила сольную карьеру. В 2007 году The Ronettes были включены в Зал славы рок-н-ролла.
