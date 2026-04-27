Стало известно, в каком регионе России самый дешевый шашлык

Дешевле всего шашлык из свинины обойдется в Курской области — 1357 рублей. При этом дороже всего купить мясо получится на Чукотке — 2992 рублей. Такие данные следуют из исследования Центра стратегических разработок.

— Из баранины и помидоров в Адыгее — 2,905 тысячи рублей и 718 рублей соответственно, из сосисок в Ингушетии 1405,2, из курицы — в Челябинской области 897 рублей, из говядины в Калмыкии — 2,504 тысячи рублей, а из грибов в Чечне — 1,048 тысячи рублей, — говорится в исследовании.

При этом дешевле всего можно пожарить грибы, белую рыбу, помидоры и курицу, передает РИА Новости.

Ранее в Роскачестве рекомендовали выбирать мангал в зависимости от условий использования. Для пикников подойдут складные модели — они легкие, компактные, быстро собираются и удобны для перевозки.

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, от чего стоит отказаться при употреблении шашлыка. По ее словам, даже разовое переедание может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.