В Ростовской области предупредили о заморозках на новой рабочей неделе

На новой рабочей неделе в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» предупредили в ГУ МЧС России по региону.
Ночные заморозки сохранялись прошедшей ночью, также они продолжатся в ночь с 27 на 28 апреля и утром 28 апреля.
Из-за перепада температур возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур и возможным повреждением цветущих почек ранних косточковых культур.
Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.
