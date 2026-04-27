В Волгограде похоронят погибшего от удара БПЛА спасателя Ивана Бузина

27 апреля в Волгограде пройдёт церемония прощания с сотрудником ГУ МЧС России по Херсонской.

27 апреля в Волгограде пройдёт церемония прощания с сотрудником ГУ МЧС России по Херсонской области, полковником внутренней службы Иваном Бузиным и его супругой. Семья погибла после целенаправленного удара беспилотника ВСУ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 12:00 состоится отпевание в Свято-Никитской церкви на территории Кировского района, а в 12:30 все желающие смогут проститься со спасателем. Похороны пройдут на районном кладбище.

Отметим, Иван Бузин посвятил значительную часть жизни службе в МЧС России и зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, пользовался уважением у коллег. Часто организовывал занятия со школьниками и студентами, проводил проверки и ежегодно участвовал в донорских акциях по сдаче крови. В Херсонской области занимал должность заместителя начальника отдела защиты населения и территорий управления гражданской обороны.

Фото: ГУ МЧС России по Херсонской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше