Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы против шестидневки: 66% отказались работать в субботу

Женщины категорически не согласный выходить на работу шесть дней в неделю.

После предложения Олега Дерипаски перевести россиян на график с 8:00 до 20:00 шесть дней в неделю аналитики SuperJob спросили волгоградцев, готовы ли они к такому.

Ответ оказался однозначным: 66% категорически против удлиненной рабочей недели. Только каждый пятый, то есть 20%, согласился бы выйти в субботу при обычной оплате. Остальные поставили выходные выше дополнительного заработка.

Мужчины к шестидневке относятся лояльнее — за 26%. Женщины куда сдержаннее: лишь 14% допустили такую возможность. В комментариях звучало: «семья будет брошена», «садик не работает в субботу».

Возраст тоже влияет. Среди волгоградцев до 35 лет на лишний рабочий день согласны 28%, а у тех, кому за 45, — только 15%. Чем старше человек, тем ценнее для него отдых.

По образованию картина схожая: с высшим — 13% «за», со средним профессиональным — 19%. Есть закономерность и по доходам: при зарплате до 100 тысяч рублей в месяц на шестидневку готовы 16%, а среди тех, кто получает больше 150 тысяч, — уже 21%.

Получается, более состоятельные жители чаще соглашаются на дополнительную нагрузку.

Ранее сообщалось, что чиновики вышли на работу в выходной — на субботник.

