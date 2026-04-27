Арестован врач, который удалил не тот орган пациенту: подрабатывал в такси и вел себя странно

Во Флориде 44-летний доктор Томас Шакновски, подрабатывавший водителем такси, был арестован прямо в своем автомобиле на глазах у двух пассажиров, сообщает Daily Mail. Медику предъявили обвинение в непредумышленном убийстве второй степени после того, как его пациент Уильям Брайан скончался во время операции. Хирург удалил 70-летнему мужчине печень, приняв ее за селезенку.
Во время операции медики заметили, что доктор якобы не обладает достаточными навыками, а когда пациент начал истекать кровью, хирург даже не попросил зажим или коагулятор, а продолжил извлекать орган.
Сотрудники операционной испытали шок, когда Шакновски сообщил, что удалил селезенку. Один из них признался, что его вырвало. Вскрытие опровергло версию врача о разрыве аневризмы. Главный хирург Флориды приостановил лицензию Шакновски спустя месяц после смерти пациента.
Вдова подала гражданский иск на сумму более 50 тысяч долларов.