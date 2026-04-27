Италия вернулась в тройку главных поставщиков шоколада в Россию

В феврале Россия резко увеличила закупки шоколада из Италии — почти в два раза по сравнению с прошлым годом, до 4,6 миллиона евро. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Источник: Life.ru

Для сравнения: в феврале 2025 года закупки составляли 2,5 миллиона евро. Теперь Италия вернулась в тройку главных поставщиков шоколада в Россию среди стран Евросоюза, поднявшись с четвёртого места. На первом месте — Германия (13,9 миллиона евро), на втором — Бельгия (5,1 миллиона евро).

При этом общий импорт шоколада из стран ЕС в Россию снизился на 13,9% и составил 32,9 миллиона евро.

Раньше сообщалось, что российский бизнес получил новые возможности для ввоза товаров из-за границы. Компании и индивидуальные предприниматели теперь могут завозить товары из стран Евразийского экономического союза по упрощённой схеме. Этот порядок действует до 31 мая 2026 года. Импортёры могут подтвердить происхождение товара и нанести на него маркировку уже после того, как товар ввезут в Россию.

