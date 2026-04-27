Италия вернулась в тройку главных поставщиков шоколада в Россию

Раньше сообщалось, что российский бизнес получил новые возможности для ввоза товаров из-за границы. Компании и индивидуальные предприниматели теперь могут завозить товары из стран Евразийского экономического союза по упрощённой схеме. Этот порядок действует до 31 мая 2026 года. Импортёры могут подтвердить происхождение товара и нанести на него маркировку уже после того, как товар ввезут в Россию.