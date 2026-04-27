Данные о детях в «старый» загранпаспорт в РФ не получится внести с 2027 года

Также отменят госпошлину за эту услугу.

Источник: Хабаровский край сегодня

Запись о детях отменят в заграничных паспортах РФ старого образца. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Данные изменения внесены в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Напомним, до этого в загранпаспорта старого образца можно было вносить сведения — данные о детях до 14 лет.

— Авторы документа отмечают, что эта функция не пользовалась популярностью у граждан, поэтому сведения о детях исключаются из перечня данных, которые вносятся в российские загранпаспорта. В связи с этим исключаются все упоминания о возможности вносить изменения в загранпаспорт из действующего законодательства, — уточняет ТАСС.

За внесение изменений в документ предусматривается уплата госпошлины, которая составляет 500 рублей. В связи с подписанным законом, сопутствующими поправками в Налоговый кодекс РФ стало исключается этой нормы.

— Без этой нормы в Налоговом кодексе России сохранялся бы тариф за операцию, которой больше не существует.