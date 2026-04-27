Дрон в ЕАО поймал женщину с огнём

Нарушение противопожарного режима выявили во время рейда с беспилотником.

В Облучье Еврейской автономной области дрон МЧС зафиксировал нарушение противопожарного режима во время совместного рейда с Росгвардией. — сообщает МЧС ЕАО.

Женщина сжигала мусор на костре рядом с деревянными постройками — в месте, где огонь в такой период особенно опасен. В регионе действует особый противопожарный режим, и, по данным ведомства, она о нём знала, но всё же решила сжечь мусор таким способом, чтобы быстрее справиться с бытовыми делами.

На место выехал пожарный инспектор Алексей Кутузов. Он потребовал немедленно потушить костёр.

Нарушение было зафиксировано, составлен административный протокол. Женщине грозит штраф до 20 тысяч рублей.

В МЧС напоминают: в пожароопасный период даже небольшой костёр рядом с постройками может привести к быстрому распространению огня, поэтому такие действия запрещены.