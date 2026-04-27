Названы победитель конкурса «Лучшие школьные столовые» Хабаровского края

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026» в Хабаровском крае, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Двухдневные соревнования состоялись в краевой столице. В состязании участвовали девять школьных команд из разных муниципалитетов региона: Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Бикинского и Солнечного округов, Ванинского, имени Лазо, Вяземского, Хабаровского районов.
В рамках конкурса команды справились с блиц турниром с вопросами от родителей, прошли квест практикум по безопасности пищеблока, презентовали тематический стол «Школьное питание». В числе испытаний был и кулинарный поединок среди поваров.
Команда школы № 24 Комсомольска на Амуре представила тематический стол, посвящённый Году единства народов России. На нём были представлены блюда школьного завтрака: творожная запеканка со сгущённым молоком, плов с курицей и свежим огурцом, перловая каша со зразой и сметанным соусом, а также чай с лимоном в самоваре с сушками.
Победителями в номинациях стали команды школы № 24 Комсомольска на Амуре и школы села Монгохто Ванинского района. В кулинарном поединке лучшей признана повар школы № 24 Татьяна Гончарова. Эти участники представят регион на всероссийском этапе.
Напомним, в прошлом году второе место на всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая столовая городской школы» заняла команда лицея № 1 и комбината школьного питания № 2 Комсомольска на Амуре.
