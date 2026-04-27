Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

Сильный штормовой ветер вернулся в Волгоградскую область утром в понедельник, 27 апреля 2026 года. Его порывы будут достигать 24 метров в секунду. По шкале Босфора такому ветру присваивают 10 баллов, он способен ломать деревья, срывать крыши. Гидрометцентр РФ объявил в регионе оранжевый уровень погодной опасности. Сохранится шторм как минимум до вечера вторника, 28 апреля.