Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

Жителям стоит остерегаться очень сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Сильный штормовой ветер вернулся в Волгоградскую область утром в понедельник, 27 апреля 2026 года. Его порывы будут достигать 24 метров в секунду. По шкале Босфора такому ветру присваивают 10 баллов, он способен ломать деревья, срывать крыши. Гидрометцентр РФ объявил в регионе оранжевый уровень погодной опасности. Сохранится шторм как минимум до вечера вторника, 28 апреля.

Также волгоградцев предупреждают о заморозках. На севере области впереди еще одна морозная ночь, температура воздуха опустится до −3. Уровень воды в реках на территории региона не достигнет опасных отметок.