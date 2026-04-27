В Шушенском спасатели эвакуировали двух девочек с затопляемого острова

Воскресным вечером 26 апреля в поселке Шушенское на юге Красноярского края помощь спасателей потребовалась двум 12-летним девочкам. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Шушь они оказались отрезанными от берега на небольшом острове. Очевидцы сообщили специалистам Шушенской спасательной станции, что девочкам нужна помощь. Прибыв на место, спасатели убедились, что вода продолжает прибывать и школьницам самим не перебраться на берег. Девочек благополучно эвакуировали. Медицинская помощь им не потребовалась, отмечают НИА Красноярск со ссылкой на КГКУ «Спасатель». Напомним, в выходные спасателям пришлось эвакуировать троих подростков, которые катались на самодельном плоту на Абаканской протоке Енисея в Красноярске.