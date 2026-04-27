В Москве спрогнозировали усиление снегопада в ближайшие часы

В ближайший час и до конца суток 27 апреля погода в Москве ухудшится, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.
В столице прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, налипание его на проводах и деревьях, гололедицу, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/c.
Местных жителей попросили воздержаться от пребывания на улице, а также быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Мокрый снег выпал в Москве в ночь на понедельник, 27 апреля. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что осадки в виде мокрого снега в Москве могут сохраниться до вечера 28 апреля.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снежный покров в столице составит до 5 см.
