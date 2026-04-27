Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

34-градусная жара придет в Казахстан

На большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. С таким заявлением выступили синоптики РГП «Казгидромет», опубликовав подробный прогноз по стране на 28, 29 и 30 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +11°
Источник: Zakon.kz

Метеорологи подчеркивают, что в эти ближайшие три дня пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Местами возможны град и шквалистое усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы».Пресс-служба РГП «Казгидромет».

При этом, уточнили специалисты, на севере и в центральных областях весь период сохранится преимущественно ясная и сухая погода.

В южных регионах без осадков ожидается 28—29 апреля, в восточных — 29—30 апреля.

Кроме того, на юго-западе и юге страны прогнозируются пыльные бури.

Что касается температурных показателей, то на западе, северо-западе, севере, востоке, 28—29 апреля в центре страны в ночное время ожидаются заморозки до −3°C.

В дневные часы по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на западе до +15+20°C, на северо-западе до +17+25°C, на севере до +21+26°C, в центре до +21+30°C, на востоке до +19+27°C, на юге до +25+34°C, на юго-востоке до +22+27°C.