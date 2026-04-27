34-градусная жара придет в Казахстан

Метеорологи подчеркивают, что в эти ближайшие три дня пройдут дожди с грозами, а в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
«Местами возможны град и шквалистое усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
При этом, уточнили специалисты, на севере и в центральных областях весь период сохранится преимущественно ясная и сухая погода.
В южных регионах без осадков ожидается
Кроме того, на юго-западе и юге страны прогнозируются пыльные бури.
Что касается температурных показателей, то на западе, северо-западе, севере, востоке,
В дневные часы по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
на западе до +15+20°C, на северо-западе до +17+25°C, на севере до +21+26°C, в центре до +21+30°C, на востоке до +19+27°C, на юге до +25+34°C, на юго-востоке до +22+27°C.