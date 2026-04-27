В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за снегопада

Прокат электросамокатов и электровелосипедов в Москве приостановили из-за плохих погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили аренду автомобилей с летней резиной. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Прокат электросамокатов и электровелосипедов в Москве приостановили из-за плохих погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили аренду автомобилей с летней резиной. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов, а также водителям личных авто на летней резине отказаться от поездок в это время», — призвали граждан в столичном департаменте транспорта.

До конца понедельника в регионе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с. Температура воздуха днем будет достигать 2−4°С, снег с дождем продлится весь день. В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности.