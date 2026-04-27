За что наградили орденом Мужества пристава из Волгоградской области?

В городе Ленинске Волгоградской области установили мемориальную доску сотруднику регионального ГУ ФССП Анюру Фетхуллину. Его родным в этот день передали орден Мужества и ведомственную медаль «За доблесть» — этими медалями он был отмечен посмертно.
«Анюр Иршатович отдал службе 22 года. По словам близко знавших его коллег, он был не только профессионалом, но и надежным, верным другом, человеком с большим сердцем. 1 апреля 2025 года пристав приостановил контракт с волгоградским ГУ ФССП и отправиться в зону СВО. Месяц спустя, 2 мая, он погиб в хуторе Олешня Суджанского района Курской области», — рассказывают в ведомстве.
Памятную табличку установили в ленинской школе № 3, где учился Анюр Фетхуллин. Она стала частью мемориала, который посвящен выпускникам этого учебного заведения, погибшим в ходе боевых действий.
«Пусть эта мемориальная доска станет символом нашей вечной памяти и благодарности», — сказал глава ГУ ФССП по Волгоградской области Дмитрий Ткаченко.
Память бойца почтили минутой молчания.