За что наградили орденом Мужества пристава из Волгоградской области?

«Анюр Иршатович отдал службе 22 года. По словам близко знавших его коллег, он был не только профессионалом, но и надежным, верным другом, человеком с большим сердцем. 1 апреля 2025 года пристав приостановил контракт с волгоградским ГУ ФССП и отправиться в зону СВО. Месяц спустя, 2 мая, он погиб в хуторе Олешня Суджанского района Курской области», — рассказывают в ведомстве.