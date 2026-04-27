Младенца из Нижнего Новгорода с аномалией мозга спасли питерские врачи

Трехдневный малыш из Нижнего Новгорода оказался на грани жизни и смерти из-за редкого порока развития сосудов головного мозга. Спасать его пришлось в клинике Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Историю спасения рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
У младенца обнаружили артериовенозную мальформацию вены Галена. При такой патологии кровеносная система работает с запредельной нагрузкой, а сосуды головного мозга находятся под максимальным давлением. Промедление в таких случаях критично: в любой момент могло произойти кровоизлияние или отказ сердца. Решение о срочной транспортировке принял главный неонатолог Минздрава РФ, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.
Шанс на спасение давала эндоваскулярная эмболизация — операция, во время которой через прокол хирурги добираются до патологических сосудов и «склеивают» их спиралями или полимерами. Подобные вмешательства очень сложные и выполняются лишь в считанных федеральных медцентрах.
— Пациент поступил в учреждение в тяжёлом состоянии и на ИВЛ. После необходимых обследований, бригада специалистов выполнила эндоваскулярное вмешательство, — отметил замглавврача клиники по анестезиологии, реанимации и неонатологии Константин Пшениснов.
Операция завершилась успешно. В клинике этот случай уже назвали образцом того, как должны взаимодействовать федеральные центры и региональные специалисты. Ожидается, что Дмитрий Иванов лично прибудет в Нижний Новгород.