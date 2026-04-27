В Красноярском крае запустили горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

27 апреля в Красноярском крае запустили горячую линию по профилактике клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся этими членистоногими. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, по всем вопросам можно обращаться в будние дни по телефону 8 (391) 226−89−50.
Продлится горячая линия до 11 мая. Также круглосуточно работает единый консультационный центр по номеру 8−800−555−49−43 (звонок бесплатный).
Как только столбики термометров поползли вверх, а земля начала оголяться от снега, в народе поползли первые «страшилки» о нашествии клещей. Кто-то уже снял с собаки настырного членистоногого после прогулки по Торгашинскому хребту, кто-то косится на кусты на даче.
Рассказываем, как в регионе готовятся к сезонному нашествию клещей.