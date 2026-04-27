В Доме Мешкова откроется выставка к 120-летию подводного флота

В Перми с 1 мая заработает выставка «Слушать в отсеках». Экспозиция в Доме Мешкова приурочена к 120-летнему юбилею подводного флота России и рассказывает о пермяках, служивших на подводных лодках ВМФ СССР и РФ, сообщили в социальных сетях музея.
Гости увидят модели подлодок, элементы формы, личные вещи подводников, их награды, исторические фотографии и плакаты. Авторы выставки отмечают, что ежегодно сотни новобранцев из Пермской губернии пополняли ряды Балтийского флота. В 1930-х годах уроженцы Прикамья стали занимать командные должности на подлодках. Позднее пермяки служили и на новейших кораблях.
По традиции российского флота корабли носят имена городов-шефов. В 2002 году имя «Пермь» было присвоено атомной подводной лодке Б 292. В 2026 ожидается вступление в строй новой АПЛ четвертого поколения «Пермь». Выставка проходит в рамках мероприятий к Году пермской промышленности.