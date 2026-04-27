В Доме Мешкова откроется выставка к 120-летию подводного флота

В Перми с 1 мая заработает выставка «Слушать в отсеках». Экспозиция в Доме Мешкова приурочена к 120-летнему юбилею подводного флота России и рассказывает о пермяках, служивших на подводных лодках ВМФ СССР и РФ, сообщили в социальных сетях музея.