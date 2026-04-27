РБК: правительство смягчило требования к разработчикам ИИ

Законопроект был опубликован правительством в марте. Он предусматривал введение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». Предполагалось, что в госинформсистемах и на объектах критической информационной инфраструктуры будут применять только доверенные модели из специального реестра. Речь шла о моделях, которые прошли сертификацию безопасности, обрабатывают данные только на территории России и подтвердили качество у отраслевых регуляторов. Проект вызвал критику со стороны представителей бизнеса. Они предупредили, что инициатива приведет к росту затрат на внедрение ИИ на 20−40% и замедлит вывод продуктов на рынок в полтора-два раза. 14 апреля «Единая Россия» предложила смягчить требования законопроекта.