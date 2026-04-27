Плановый ремонт начался на дамбе в Петербурге

На движение автомобилей работы не повлияют.

Источник: Комсомольская правда

Стартовало плановое обслуживание гидромеханического оборудования в составе дамбы Петербурга. Как сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений, речь идет о плоском подъемно-опускном затворе судопропускного сооружения С-2.

— С 10 утра 27 апреля затвор перевели в ремонтное положение. Работы продлятся до 18:00 29 мая, — предупредили горожан.

За это время специалисты проведут ежегодное техническое обслуживание и ремонт гидромеханических систем, машин и механизмов. Все работы строго регламентные, их подготовили заранее. Такие остановки происходят каждый год.

Служба капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» согласовала остановку судоходства на время ремонта. Автомобильное движение по мосту судопропускного сооружения будет идти в обычном режиме. Для машин ничего не меняется.