Жители Пермского края стали больше покупать антидепрессантов

«В Прикамье аптеки в первом квартале продали антидепрессантов на общую сумму сумму 54,4 млн рублей (в розничных ценах, включая НДС). Это на 33,9% больше, чем было за аналогичный период 2025 года», — такие данные предоставили «ФедералПресс» в аналитической компании RNC Pharma.
Там добавили, что всего в прошлом году в Пермском крае было продано 263,5 тысячи упаковок антидепрессантов (рост по сравнению с 2024 годом составил 23,6%) на сумму 184 млн рублей (плюс 41,8% к 2024 году).
«С точки зрения денежного объема продаж антидепрессантов Пермский край в 2025 году занял 23-е место в общероссийском рейтинге регионов, а в натуральном выражении — 24-ю позицию», — сообщили аналитики RNC Pharma.
Напомним, что существенный рост продаж антидепрессантов в первом квартале также был зафиксирован еще в одном приволжском регионе. В Нижегородской области покупатели за три месяца 2026 года приобрели в аптеках региона 145,4 тысячи упаковок данных препаратов на сумму 151,7 млн рублей.
