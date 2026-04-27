Отдел принудительного исполнения сказал, как взыскать алименты с неработающего белоруса

Принудительное исполнение сказало о взыскании алиментов с неработающего белоруса.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси есть возможность взыскать алименты с неработающего гражданина, сообщила замначальника отдела принудительного исполнения Октябрьского района Гродно Иоланта Мисюкевич.

В Беларуси брачно-семейное законодательство предусматривает взимание алиментов с безработного белоруса. Если у должника нет постоянного источника доходов, то алименты рассчитываются, исходя из бюджета прожиточного минимума.

Так, с 1 февраля по 30 апреля 2026 года БМП в Беларуси составляет 496,96 белорусского рубля. А с 1 мая бюджет прожиточного минимума вырастет до 509,62 рубля (здесь мы писали подробнее об этом).

— Алименты взыскиваются в процентном соотношении. На одного ребенка — 50% бюджета прожиточного минимума, на двоих — 100%, на троих и более детей — 150%, — пояснила Мисюкевич.

При этом должником алименты могут оплачиваться как добровольно, так и принудительно. Если должник не хочет платить алименты на детей сам, то судебный исполнитель применит все предусмотренные законом меры принудительного характера. В том числе может быть арестовано имущество, ограничено право на выезд за границу, вынесен запрет на управление транспортными средствами и многое другое.

Еще мы писали, что пособие на погребение в Беларуси вырастет с 1 мая.