В Ачинске автопьяница хотел подвезти друга до дома и попал под «уголовку»

Доказательная база, собранная ачинскими полицейскими, позволила конфисковать автомобиль у любителя нетрезвой езды.
Все произошло 29 декабря 2025 года. Ночью на Южной Промзоне в поле зрения инспекторов ДПС попал автомобиль Kia Ceed под управлением 42-летнего мужчины. Полицейские остановили машину для проверки и заметили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Ачинец признался что выпил спиртное вместе с другом. а после вызвался подвезти его до дома.
Процедуру медосвидетельствования мужчина прошел на месте, алкотестер показал 0,61 мг/л в выдыхаемом воздухе. Но так как этот результат ачинца не удовлетворил, инспекторы были вынуждены доставить его в медицинское учреждение. За время, которое автопьяница провел в дороге, показания возросли до 0,64 мг/л, что подтвердили врачи.
«Автоинспекторы также установили, что в 2024 году мировым судьей города Назарово ачинец был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев», — добавили в ГУ МВД России по региону.
В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Ачинский городской суд вынес автопьянице обвинительный приговор. Любителю нетрезвой езды назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.
Кроме того, автомобиль, которым управлял ачинец, конфисковали в доход государства.
