Синоптик рассказал о высоте снежного покрова в Москве в понедельник

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла десяти сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве высота снежного покрова составляет десять сантиметров. По области — до пятнадцати сантиметров», — рассказал он.
В столичном регионе с начала дня начался мощный снегопад, который валит деревья и налипает на провода, выпала уже половина месячной нормы осадков. Власти объявили «оранжевый» уровень опасности, ожидается усиление метели, гололедица, не исключена «сухая» гроза. Для посещения закрыли многие парки.
В Москве приостановили аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной. Водителей призвали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними. С опозданиями идут пригородные и дальние поезда, также сообщалось о задержке рейсов во Внуково и Жуковском.
Как заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, снегопад ослабнет лишь к вечеру, но сохранится и во вторник. Погода улучшится в среду.