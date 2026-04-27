Синоптик рассказал о высоте снежного покрова в Москве в понедельник

Тишковец: высота снежного покрова в Москве в понедельник достигла 10 см.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла десяти сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве высота снежного покрова составляет десять сантиметров. По области — до пятнадцати сантиметров», — рассказал он.

В столичном регионе с начала дня начался мощный снегопад, который валит деревья и налипает на провода, выпала уже половина месячной нормы осадков. Власти объявили «оранжевый» уровень опасности, ожидается усиление метели, гололедица, не исключена «сухая» гроза. Для посещения закрыли многие парки.

В Москве приостановили аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной. Водителей призвали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними. С опозданиями идут пригородные и дальние поезда, также сообщалось о задержке рейсов во Внуково и Жуковском.

Как заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, снегопад ослабнет лишь к вечеру, но сохранится и во вторник. Погода улучшится в среду.