Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Красноярского края вынесли предостережение за отказ лечить скот

Все необходимые профилактические мероприятия в отношении животных уже проведены.

Жительнице посёлка под Железногорском вынесли предостережение за отказ вакцинировать скот. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Ведомство рассмотрело информацию от краевой Службы по ветеринарному надзору о нарушении законодательства жительницей посёлка Новый путь под Железногорском. Женщина не предоставила принадлежащих ей мелких и крупных рогатых животных для клинического осмотра и профилактических обработок — вакцинации и диагностических исследований.

По итогам контрольного мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом специалисты выявили признаки нарушения ветеринарных требований. Нарушительнице объявлено предостережение.

К настоящему моменту все необходимые профилактические мероприятия в отношении животных уже проведены.

