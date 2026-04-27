Жительнице Красноярского края вынесли предостережение за отказ лечить скот

Жительнице посёлка под Железногорском вынесли предостережение за отказ вакцинировать скот. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Ведомство рассмотрело информацию от краевой Службы по ветеринарному надзору о нарушении законодательства жительницей посёлка Новый путь под Железногорском. Женщина не предоставила принадлежащих ей мелких и крупных рогатых животных для клинического осмотра и профилактических обработок — вакцинации и диагностических исследований.
По итогам контрольного мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом специалисты выявили признаки нарушения ветеринарных требований. Нарушительнице объявлено предостережение.
К настоящему моменту все необходимые профилактические мероприятия в отношении животных уже проведены.
