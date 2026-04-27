Поезд Воронеж — Москва из-за снегопада выбился из графика

Снегопад стал виновником задержки поезда № 26, который следует по маршруту Воронеж — Москва. Об этом утром 27 апреля сообщает Федеральная пассажирская компания.
По аналогии обстоят дела и с поездом № 34 (Владикавказ — Москва), который проходит через Воронеж.
На данный момент от графика (до 2,5 часов) отстают еще пять поездов: № 10 Саратов — Москва, № 58 Белгород — Москва, № 86 Дербент — Москва, № 94 Пенза — Москва и № 136 Саратов — Москва.
— Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов, — уверяют в ФПК.
