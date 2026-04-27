В Прикамье обнаружили трупы лосей с подозрением на инфекционную болезнь

Погибших животных нашли на территории Нытвенского охотхозяйства.

Источник: Комсомольская правда

Житель Нытвы в лесном массиве обнаружил несколько трупов погибших лосей. О страшной находке он сообщил в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Сотрудник учреждения совместно с охотинспектором незамедлительно организовали рейд по территории Нытвенского охотничьего хозяйства.

По предоставленным ориентирам они нашли трупы пяти лосей и труп кабана, после чего отобрали пробы, для отправки в ветеринарную лабораторию Перми. Пробы исследуют на особо опасные инфекционные болезни животных и африканскую чуму свиней.

«Трупы животных были утилизированы на площадке сжигания биологических отходов Нытвенского охотхозяйства», — сообщила Нытвенская СББЖ.

Африканская чума свиней является опасной вирусной болезнью домашних и диких животных со 100-процентной смертностью. Вакцины от болезни не существует, ее лечение запрещено.