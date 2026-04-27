Названа стоимость самой дешевой квартиры в новостройке в Подмосковье

Самая дешевая квартира в новостройках Подмосковья стоит 3,1 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова.
— Минимальная стоимость квартиры на рынке новостроек Подмосковья — 3,1 миллиона рублей за 19,2 квадратных метра. Это помещение продается в жилом комплексе в городе Солнечногорск, — рассказала Иванова.
Эксперт добавила, что сейчас на рынке недвижимости Подмосковья более 1,1 тысячи квартир, которые можно купить за пять и менее миллионов рублей, передает ТАСС.
