Президент «Абрау Дюрсо» назвал лучшие и худшие напитки для переговоров

Наиболее подходящий сорт вина для переговоров — белое, считает президент группы «Абрау Дюрсо» Павел Титов.
«Для меня, наверное, это белое вино. Очень сложно напиться. Держит в тонусе. Это “Совиньон” Нового Света», — рассказал Титов Радио РБК.
Для того чтобы отметить удачное завершение переговоров, Титов посоветовал игристое вино: «Это все-таки дает какой-то вес тому, что уже проделано. Хорошая, заметная точка на любой победный момент».
По его мнению, на переговорах не должно быть пива или крепких напитков. «Любые крепкие напитки, по крайней мере у меня лично, табу, потому что это уже не переговоры, очень зачастую переходят из моментального увеселения в достаточно серьезную агрессию. Пиво — это тоже не комильфо. Сам по себе-то напиток неплохой, но он о тебе ничего не говорит», — указал Титов.
Автор «Гида по российским винам» Артур Саркисян рассказывал, что при подборе напитка на торжественное мероприятие стоит учитывать блюда, которые будут на столе. Вино, по его словам, должно быть известное, стабильное и универсальное, чтобы оно подходило к широкому спектру блюд.
Обычно в меню торжественного обеда или ужина указывают два напитка — белое и красное вина на выбор. Порой под особо деликатные блюда лучше подходят белые вина, отмечал Саркисян.
