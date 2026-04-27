Из Ростовской области экспортировали 250 тысяч куриных яиц в Абхазию

С территории Ростовской области с 13 по 17 апреля экспортировали семь партий товаров общим весом 28,7 т в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

С территории Ростовской области с 13 по 17 апреля экспортировали семь партий товаров общим весом 28,7 т в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С территории региона отправили корма для непродуктивных животных (14 т), готовую молочную продукцию (4 т), готовую мясную продукцию (7,2 т), мороженую рыбу (3,5 т) и пищевые куриные яйца (248,4 тыс. шт.). В ведомстве сообщили, что продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтвердили лабораторные исследования.

По результатам мониторинга законности происхождения экспортируемых товаров не выявили.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами.
