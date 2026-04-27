Проект инклюзивного тенниса претендует на победу в конкурсе «Ты в игре»

Победителей конкурса будут определять как эксперты, так и народное голосование.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородец Роман Кедр создаёт первое в регионе инклюзивное пространство для игры в настольный теннис. Его проект «Теннис для всех» вошёл в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Ты в игре». Он даст возможность людям с инвалидностью любых форм играть в настольный теннис наравне со здоровыми игроками. Секрет — в особых столах, разработанных нижегородскими партнёрами.

Запрос на активности нового формата Роман увидел еще в 2022 году, когда открывал первую в Нижнем Новгороде площадку для шоудауна — тенниса для слепых и слабовидящих. Игра ведётся на столе с боковыми стенками, игроки ориентируются на звуки шумящего шара. При этом слабовидящие или слепые игроки могут играть вместе с людьми без ОВЗ, которые для создания равных условий просто надевают тёмные очки.

«Запустив в 2025 году площадки в Выксе, Лысково и Дзержинске, мы поняли, что у шоудауна есть потенциал стать массовым спортом, — рассказал Роман Кедр. — Возникла идея дать возможность играть и людям на инвалидных колясках. Для этого достаточно усовершенствовать конструкцию теннисных столов. Мы нашли партнёров, готовых воплотить нашу идею в жизнь».

По словам Романа, цель проекта — создание условий для безбарьерного общения людей с инвалидностью и людей без ОВЗ. Такое пространство поможет людям с инвалидностью интегрироваться в общество, а здоровым — лучше понять людей с ОВЗ. Шоудаун также может стать новым видом корпоративного и семейного досуга, постепенно превращаясь в массовый спорт. В перспективе Роман планирует организовать в Нижнем Новгороде первый в России смешанный кубок по шоудауну.

Победителей конкурса проектов в сфере любительского спорта «Ты в игре» определят как эксперты, так и народное голосование, которое будет идти до 30 апреля включительно. Проголосовать за проект можно на сайте конкурса.

«Это шанс для проекта привлечь внимание широкой аудитории, — отметил Роман Кедр. — Пусть реализация идеи объединения людей независимо от социального и физического статуса на базе этой замечательной игры станет нашим очередным большим шагом к созданию в Нижнем Новгороде инклюзивного клуба».

Ранее Роман Кедр рассказал редакции сайта pravda-nn.ru, как стал ведущим тревел-шоу и чем пахнет Нижний Новгород.