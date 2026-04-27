Графическую хоррор-новелу о коте-спасателе выпустили хабаровские авторы

Мистическую историю про питомца, спасающего жизнь себе и хозяевам, выпустил хабаровский арт-проект «РАЙОТДЕЛ». Нагнетающий сюжет «Таинственной кошачьей истории» (12+) проиллюстрировал коллектив художников, среди которых — победитель международного конкурса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Презентация пройдет 2 мая в коворкинге «МЁ». Здесь можно будет ознакомиться с работой, пообщаться с авторами и полюбоваться картинами, нарисованными специально для визуального хоррора.
— Я расскажу вам историю кота, который, обладая природной способностью видеть и чувствовать потустороннее, вынужден спасать окружающих. Дополнительно поработал над текстом, чтобы снизить возрастной ценз. Хочу, чтобы проект стал доступен каждому, — сообщают в соцсетях арт-проекта.
Встреча с авторами хоррор-новеллы пройдет в 16:00 на Тургенева, 78.