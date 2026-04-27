XRAS: самую яркую комету C/2025 R3 выбросит из Солнечной системы

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS), которая считается самой яркой среди примерно сотни кометных тел, видимых сейчас на небе, навсегда покидает Солнечную систему. Расчеты показывают, что Солнце выбрасывает ее — траектория при прохождении разомкнулась, и объект проходит мимо Земли и Солнца в последний раз, сообщает Telegram-канал Института космических исследований (XRAS).
Небесное тело открыли в сентябре прошлого года, оно прилетело из облака Оорта — огромного скопления комет и астероидов на расстоянии около светового года от Земли. Последние три дня на изображениях телескопа LASCO можно было наблюдать исключительно красивое зрелище: комета неторопливо шла между Землей и Солнцем на расстоянии 75 млн км от нас. Впереди у нее десятки миллионов лет пустоты, но где-то на горизонте почти наверняка произойдет встреча с другими звездными системами.
Ранее KP.RU писал, что самая яркая комета 2026 года C/2026 A1 исчезла после сближения с Солнцем. Комета относилась к семейству Крейца — обломкам древней гигантской кометы, распавшейся в далеком прошлом. После ее исчезновения самой яркой кометой стала C/2025 R3 (PANSTARRS).