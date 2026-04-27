XRAS: самую яркую комету C/2025 R3 выбросит из Солнечной системы

Небесное тело открыли в сентябре прошлого года, оно прилетело из облака Оорта — огромного скопления комет и астероидов на расстоянии около светового года от Земли. Последние три дня на изображениях телескопа LASCO можно было наблюдать исключительно красивое зрелище: комета неторопливо шла между Землей и Солнцем на расстоянии 75 млн км от нас. Впереди у нее десятки миллионов лет пустоты, но где-то на горизонте почти наверняка произойдет встреча с другими звездными системами.