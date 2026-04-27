Открытие зимнего сезона: в конце апреля в Воронеже выпал снег

Жителей Воронежской области снег в конце апреля не очень-то и удивил. Холод поселился на территории нашего региона уже не менее, чем на три недели. А в девять утра в понедельник, 27 апреля, выпал снег. Под пасмурным небом снег кружил, гоняемый ветром. Термометр при этом показывал 2 градуса тепла. А синоптики отмечали, что из-за порывов ветра до 18 м/с холод «по ощущениям» достигал минусовой температуры: −3 градуса.