Костюм ликвидаторов аварии на ЧАЭС представили на выставке в Воронеже

26 апреля исполнилось 40 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы XX века — взрыва четвёртого реактора на Чернобыльской АЭС. К этой дате Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» совместно с музеем Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) организовал выставку «Подвиг чернобыльцев в нашей памяти» (12+). Экспозиция посвящена ликвидаторам последствий аварии из Воронежской области.
На выставку были приглашены ликвидаторы Владимир Хрипушин, Виктор Комов и Иван Пальчиков. Экскурсию для них провёл методист по музейно-образовательной деятельности Евгений Рою. Также делегация ликвидаторов прибыла под командованием Валерия Ивановича Кузнецова.
В состав экспозиции вошли:
коллекция значков ликвидатора и инженера Игоря Шишлова;
оборудование для измерения радиоактивного излучения;
защитный костюм, предоставленный одним из ликвидаторов;
фотографии, снятые во время работ по устранению последствий аварии (в том числе снимки от самих участников событий).
Выставка расположена в витринах музея. Экспозиция продолжает работать для групп экскурсантов до 30 апреля.