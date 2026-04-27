Костюм ликвидаторов аварии на ЧАЭС представили на выставке в Воронеже

26 апреля исполнилось 40 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы XX века.

Источник: АиФ Воронеж

26 апреля исполнилось 40 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы XX века — взрыва четвёртого реактора на Чернобыльской АЭС. К этой дате Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» совместно с музеем Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) организовал выставку «Подвиг чернобыльцев в нашей памяти» (12+). Экспозиция посвящена ликвидаторам последствий аварии из Воронежской области.

На выставку были приглашены ликвидаторы Владимир Хрипушин, Виктор Комов и Иван Пальчиков. Экскурсию для них провёл методист по музейно-образовательной деятельности Евгений Рою. Также делегация ликвидаторов прибыла под командованием Валерия Ивановича Кузнецова.

В состав экспозиции вошли:

коллекция значков ликвидатора и инженера Игоря Шишлова;

оборудование для измерения радиоактивного излучения;

защитный костюм, предоставленный одним из ликвидаторов;

фотографии, снятые во время работ по устранению последствий аварии (в том числе снимки от самих участников событий).

Выставка расположена в витринах музея. Экспозиция продолжает работать для групп экскурсантов до 30 апреля.