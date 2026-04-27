Костюм ликвидаторов аварии на ЧАЭС представили на выставке в Воронеже

26 апреля исполнилось 40 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы XX века — взрыва четвёртого реактора на Чернобыльской АЭС. К этой дате Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» совместно с музеем Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) организовал выставку «Подвиг чернобыльцев в нашей памяти» (12+). Экспозиция посвящена ликвидаторам последствий аварии из Воронежской области.