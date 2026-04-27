Правильное маринование и терпение: шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка

Для многих людей шашлык — это не просто еда, а настоящий праздник, который ассоциируется с теплом и дружескими встречами. Однако не всегда получается достичь той самой идеальной текстуры, когда мясо нежное, сочное и тает во рту. В преддверии майских праздников шеф-повар ресторана «Цена качества» Дмитрий Тыквин поделился профессиональными секретами приготовления шашлыка, который станет украшением любого стола.
Мясо: основа всего блюда.
По словам Дмитрия, залог успеха кроется не в дорогих инструментах, а в правильном подходе. Важно выбрать качественное мясо и грамотно его подготовить.
Он рекомендует использовать свинину с шейной части, которая содержит небольшие прожилки жира. Именно жир при нагревании тает, пропитывая мясо и придавая ему мягкость и сочность. Оптимальное соотношение мяса и жира — 80% на 20%: это золотая середина, которая подходит большинству людей.
Дмитрий также подчёркивает важность нарезки. Куски должны быть достаточно крупными, чтобы мясо не пересыхало на огне, но и не слишком большими, чтобы оно успело прожариться. Крупные куски сохраняют сочность внутри, а снаружи образуется аппетитная корочка.
Маринад: просто и эффективно.
Маринад — это ключ к тому, чтобы мясо стало мягким и ароматным. Дмитрий предпочитает использовать простые, но проверенные временем ингредиенты.
Для 1 килограмма мяса он берёт следующие компоненты: репчатый лук, соль, свежемолотый чёрный перец. Лук он тщательно разминает до появления сока, чтобы он лучше пропитал мясо. Соль — около 9 граммов, а перец — по вкусу. Это базовый состав, который можно дополнить несколькими интересными штрихами. Например, сок розового помидора даёт лёгкую кислинку и насыщенный цвет; немного минеральной воды помогает размягчить структуру мяса; капля красного вина даст глубину вкуса и аромата.
«Мариноваться мясо должно не спеша — минимум 12 часов. За это время оно как следует пропитывается и становится по-настоящему насыщенным. Спешка здесь только навредит», — предупреждает Дмитрий.
Жар: угли и терпение.
Один из самых важных этапов приготовления шашлыка — это жарка. Шеф-повар рекомендует использовать угли, а не открытый огонь. Жар должен быть равномерным, а огонь — спокойным. Если вы будете жарить мясо на открытом огне, оно может подгореть снаружи, а внутри остаться сырым. Лучше всего жарить на углях, периодически переворачивая шампуры. Так мясо равномерно прожарится и сохранит свою сочность.
Ещё один полезный совет от шефа — присыпать угли крупной солью перед тем, как положить мясо. Соль впитывает лишнюю влагу, помогает выровнять температуру и предотвращает вспышки пламени.
Правильная подача.
Когда шашлык готов, важно правильно его подать. Дмитрий Тыквин считает, что основное внимание следует уделить мясу, а не соусам и приправам, которые могут перебить вкус правильно приготовленного мяса. Лучше подать шашлык с тонко нарезанным красным луком, свежей зеленью (кинзой, базиликом, зелёным луком), лавашом и сезонными овощами (помидорами, огурцами, сладким перцем). Это позволит сохранить вкус мяса и сделать блюдо ещё более аппетитным.
«Правильное мясо, маринад, терпение и ровный жар. Вот и весь секрет хорошего шашлык», — подытожил Дмитрий Тыквин в интервью Тульской службе новостей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru озвучивалась стоимость минимального набора для приготовления шашлыков в 2026 году — 1430 рублей.