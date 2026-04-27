Правильное маринование и терпение: шеф-повар раскрыл секреты идеального шашлыка

Один из самых важных этапов приготовления шашлыка — это жарка. Шеф-повар рекомендует использовать угли, а не открытый огонь. Жар должен быть равномерным, а огонь — спокойным. Если вы будете жарить мясо на открытом огне, оно может подгореть снаружи, а внутри остаться сырым. Лучше всего жарить на углях, периодически переворачивая шампуры. Так мясо равномерно прожарится и сохранит свою сочность.