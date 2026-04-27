Иран расставил приоритеты в урегулировании конфликта: о чем говорится в новом предложении Тегерана Вашингтону

Тегеран предложил Вашингтону открыть для судоходства Ормузский пролив и отложить обсуждение темы урана. Это идея содержится в новом предложение по урегулированию конфликта, которое Иран передал США, сообщает Axios.
«Новое предложение направлено на преодоление нынешней патовой ситуации в переговорах и разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки с администрацией президента США Дональда Трампа», — пишет портал.
Журналисты подчеркивают, что для иранской стороны, судя по предложению, важно в первую очередь урегулировать кризис вокруг Ормузского пролива и американской блокады.
Однако позже американский лидер Дональд Трамп вновь обратился к ситуации в Иране. Он пригрозил Тегерану «взрывом изнутри» нефтепроводов на территории страны. Президент США дал Ирану три дня. После, по его словам, нефтепроводы взорвутся.
Иран и США продолжают вести диалог через посредников. Руководство исламской республики, по данным Al Mayadeen, передало Вашингтону трехэтапную формулу переговоров.