Иран расставил приоритеты в урегулировании конфликта: о чем говорится в новом предложении Тегерана Вашингтону

Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и отложить тему урана.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран предложил Вашингтону открыть для судоходства Ормузский пролив и отложить обсуждение темы урана. Это идея содержится в новом предложение по урегулированию конфликта, которое Иран передал США, сообщает Axios.

«Новое предложение направлено на преодоление нынешней патовой ситуации в переговорах и разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки с администрацией президента США Дональда Трампа», — пишет портал.

Журналисты подчеркивают, что для иранской стороны, судя по предложению, важно в первую очередь урегулировать кризис вокруг Ормузского пролива и американской блокады.

Однако позже американский лидер Дональд Трамп вновь обратился к ситуации в Иране. Он пригрозил Тегерану «взрывом изнутри» нефтепроводов на территории страны. Президент США дал Ирану три дня. После, по его словам, нефтепроводы взорвутся.

Иран и США продолжают вести диалог через посредников. Руководство исламской республики, по данным Al Mayadeen, передало Вашингтону трехэтапную формулу переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше