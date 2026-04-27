Глава Нижнего Тагила рассказал, когда начнется обработка парков от клещей

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подвел итоги недели по обращениям жителей города в соцсетях и рассказал, когда начнется обработка парков и скверов от клещей. Соответствующие просьбы поступали от тагильчан в муниципальный центр управления.
— Поступило несколько просьб обработать парки и скверы. Отвечаю: для обработки нужна устойчивая температура не ниже +7 градусов днем и ночью и сухая погода — минимум два дня до и два после, — рассказал Владислав Пинаев в своих социальных сетях.
По словам главы города, сейчас подрядчики занимаются уборкой прошлогодних травы и мусора. Это делается для того, чтобы обработка зеленых зон от клещей прошла более эффективно. Все процедуры начнутся с наступлением благоприятных для этого погодных условий.