Подозреваемых в дропперстве приятелей задержали в Нижегородской области

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, заработать на отказе от банковской карточки предложил своему приятелю из Городца житель Балахны. Речь шла о 6 тысячах рублей. Молодой человек согласился и получил деньги, не интересуясь судьбой своих счетов. Его предприимчивый товарищ также не остался с пустым кошельком: он перепродал ту же карту с доступом к онлайн-банку третьим лицам за 8 тысяч рублей.