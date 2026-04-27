Подозреваемых в дропперстве приятелей задержали в Нижегородской области

Жителей Балахны и Городца подозревают в дропперстве — пособничестве легализации денежных средств, добытых преступным путем. Молодые люди передали пластиковую карту и доступ к онлайн-банку одного из них третьим лицам, получив за это вознаграждение.
Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, заработать на отказе от банковской карточки предложил своему приятелю из Городца житель Балахны. Речь шла о 6 тысячах рублей. Молодой человек согласился и получил деньги, не интересуясь судьбой своих счетов. Его предприимчивый товарищ также не остался с пустым кошельком: он перепродал ту же карту с доступом к онлайн-банку третьим лицам за 8 тысяч рублей.
Сейчас 18-летние «бизнесмены» стали фигурантами дела о неправомерном обороте средств платежей. В подобных случаях покупатели банковских карт могут использовать их для совершения преступлений, в том числе реализации мошеннических схем.
Максимальное наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ — 6 лет лишения свободы.
