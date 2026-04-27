В Уфе ушла из жизни легендарный врач Райля Файзуллина

Она посвятила себя заботе о здоровье детей.

Источник: Соцсети

Как сообщили в Республиканской детской клинической больнице города, на 82-м году жизни не стало Райли Габдулловны Файзуллиной — легендарного врача, доброго и светлого человека, чья жизнь стала эталоном служения медицине.

«Райля Габдулловна была Человеком с большой буквы. Ребенок войны, она с детства знала цену жизни и посвятила себя самому благородному делу — заботе о здоровье детей», — отмечают коллеги врача.

После окончания института в 1973 году она была направлена в РДКБ интерном, через год — врачом-реаниматологом в реанимационное отделение, где проработала до 1981 года. С 1981 года была назначена заведующей 3-м пульмонологическим отделением. С 1979 по 1981 год избиралась председателем профкома РДКБ. В 2000 году пульмонологическое отделение реорганизовали в аллергологическое отделение.

Райля Габдулловна была врачом высшей категории, отличником здравоохранения РФ и РБ, почетным доктором РДКБ.

«Она обладала даром — находить подход к каждому маленькому пациенту и быть мудрым наставником для коллег. Даже в непростые годы она находила силы на общественную работу, возглавляя профком больницы. Ее труд отмечен множеством наград и благодарностей министра здравоохранения РФ, но главной наградой стали тысячи спасенных жизней и искренняя любовь коллег», — говорится в сообщении больницы.