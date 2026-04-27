В Москве и Подмосковье убирают с улиц выпавший в апреле снег. Видео

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья приступили к уборке снега с улиц после ночного снегопада.
Непогода накрыла московский регион в ночь на 27 апреля, за сутки выпало около 20 мм осадков. Столичный департамент транспорта предупредил, что мокрый снег в Москве может сохраниться до вечера вторника, 28 апреля.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что в ближайшие дни температура в столице не будет превышать плюс 5 градусов, а местами возможна гололедица.
Из-за снега в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов, операторы каршеринга также ограничили возможность арендовать автомобили с летней резиной. В столичном аэропорту Внуково командиры некоторых воздушных судов решили отложить вылет из-за непогоды.
