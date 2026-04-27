Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чаде две семьи поссорились из-за воды, погибли 42 человека

Власти направили на восток страны военных.

Источник: Клопс.ru

В Чаде в результате конфликта двух семей из-за источника воды 42 человека погибли и 10 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на африканские СМИ.

По словам вице-премьера страны Лимана Махамата, бытовой конфликт перерос в акции возмездия, при этом насилие не связано с «классическими столкновениями между общинами». Власти направили на восток республики военных, чтобы стабилизировать ситуацию, в комиссию, которая на месте должна разобраться со вспышкой агрессии, вошли вице-премьер, министр обороны и глава генштаба. Нехватка ресурсов также вызвана наплывом беженцев из соседнего Судана.