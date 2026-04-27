Нижегородские грибники хвастаются итогами тихой охоты в апреле

В основном нижегородцы находят в лесах сморчки и строчки.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области уже во всю собирают грибы в лесах в апреле. Грибники делятся фотографиями с результатами тихой охоты.

В основном нижегородцы находят в лесах сморчки и строчки. Особенно богатыми на улов оказались Борский, Балахнинский и Семеновский округа. При этом для тихой охоты леников не останавливают ни дожди, ни снег, холодная погода.

«Целился на строканы. Шапок взял немного, еще безногие, гулял пару часов, 12 кг», — написал Андрей Б.

«Шапки очень много и она такая жирная, ногу ещё не отрастила, поэтому у любителей этих грибов ещё есть время насладиться сбором», — поделилась Татьяна С.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что региональный субботник в Нижегородской области, который должен был состояться 25 апреля, перенесли на новую дату.