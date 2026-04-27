Родители из Ростовской области назвали детей редкими именами

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили редкие имена. Обновленный список за 27 апреля 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.
Мальчиков назвали Илия, Мир-Исмаил, Ислом, Анан, Арсентий, девочек — Кнарик, Ялдо, Асият, Оиша, Зинаида.
Ранее, до обновления записи ЗАГС, жители Дона видели другие необычные имена.
Самыми распространенными именами в конце апреля оказались: Михаил (230 новорожденных мальчиков), Александр (212), Артем (172), Иван (146), Матвей (144); София (172 новорожденные девочки), Анна (153), Мария (152), Варвара (146), Ева (145).
